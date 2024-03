Decreto elezioni: M. Occhiuto, FI ha promosso diritto voto per studenti fuorisede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo decreto "è il frutto di un lungo e meticoloso lavoro, un impegno che anche Forza Italia ha portato avanti con dedizione e con un profondo ascolto delle esigenze dei cittadini e delle istituzioni che rappresentano la spina dorsale del nostro Paese. Abbiamo sostenuto e promosso il diritto di voto per gli studenti universitari fuorisede, riconoscendo l'importanza di garantire a tutti i giovani italiani, ovunque si trovino, la possibilità di esercitare il loro diritto più sacro in democrazia. E' un primo passo, ma concreto e significativo che mai era stato compiuto. La decisione di estendere le operazioni di voto non solo per le elezioni Amministrative, ma anche per quelle Europee del 2024, è una dimostrazione di sensibilità verso la necessità di favorire una più ampia partecipazione al processo democratico. La revisione delle anagrafi e la determinazione della popolazione legale non sono solo tecnicismi burocratici rappresentano la base per un sistema elettorale equo e trasparente, dove ogni voto ha il suo reale valore". Lo ha affermato il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, Mario Occhiuto, intervenendo in Aula, a palazzo Madama, durante le dichiarazioni di voto sul decreto legge Elezioni. (segue) (Rin)