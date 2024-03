© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica "Giardino Marco Trani - Disc Jockey" in omaggio a Marco Trani, figura di primo piano della scena musicale romana degli anni '70 e '80. Area verde in via Arturo Viligiardi, fronte civico 11, Zona Acilia Sud (ore 17:00)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, parteciperà alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica "Giardino Marco Trani". Area verde in via Arturo Viligiardi, fronte civico 11, Zona Acilia Sud (ore 17:00)– L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interverrà all'evento "7volte100. Diamo il massimo, giorno per giorno". Spazio Vittoria, Via Vittoria Colonna, 11 (ore 18)- Assemblea capitolina: seduta ordinaria, i lavori proseguono dalla sospensione della seduta precedente, in calendario il regolamento sui sistemi di videosorveglianza comunali e quello sulle antenne delle telecomunicazioni mobili. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 9:30-15:00) (segue) (Rer)