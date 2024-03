© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- VARIE- Convegno promosso dalla Cisl del Lazio, dal titolo "La sanità del Lazio oltre l'emergenza: al centro le persone ed il lavoro" a cui partecipano il segretario della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli, e il segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra. È prevista la partecipazione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Spazio eventi Cisl in via Palermo 10 a Roma (ore 10)- Protesta del Comitato dei tassisti sostituti alla guida per chiedere il rilascio di nuove licenze gratuite a Roma. Piazza del Campidoglio a Roma (ore 9:30)- Confronto organizzato dal "Festival del Sarà" sulla Capitale italiana della Mobilità sostenibile. Tra i partecipanti sono previsti: Eugenio Patanè, assessore Mobilità Comune di Roma, Arianna Censi, assessora Mobilità Comune di Milano, Anna Lisa Boni, assessore Transizione ecologica Comune di Bologna. Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma in piazza di Pietra a Roma (ore 9:30) (segue) (Rer)