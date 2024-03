© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione e anteprima della mostra "Giuseppe Primoli e il fascino dell'Oriente". Interverranno: Ilaria Miarelli Mariani, direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina, e Elena Camilli Giammei, Laura Panarese e Marco Pupillo, curatori della mostra. Museo Napoleonico in piazza di Ponte Umberto I civico 1 a Roma (ore 11)- La sindaca di Latina, Matilde Celentano, assiste alla cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2026. Sala Spadolini del Ministero della Cultura in via del Collegio Romano a Roma (ore 11)- Seconda edizione di "Musica per la Memoria", evento gratuito organizzato e promosso dall'Associazione Domenico Ricci per la memoria dei Caduti di via Fani e patrocinato da Roma Capitale. Aquario Romano in piazza Manfredo Fanti 47 a Roma (ore 20:30) (Rer)