Gaza: Al Sisi mette in guardia contro l’invasione di Rafah, “1,5 milioni di sfollati a rischio”

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha messo in guardia contro il piano di Israele di i avviare un'operazione militare terrestre nella città palestinese di Rafah. Durante un incontro con il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte, il leader egiziano ha spiegato che un’invasione di Rafah metterebbe a rischio la vita di oltre un milione e mezzo di sfollati palestinesi. Persone che Israele ha la responsabilità di proteggere, in conformità con le norme del diritto internazionale, ha aggiunto Al Sisi. Il presidente egiziano ha sottolineato che la decisione di alcuni paesi di sospendere i loro contributi all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (Unrwa), accusata collusione con il movimento islamista palestinese Hamas, contraddice tutte le norme e i valori umani e conferma, ancora una volta, che i diritti dei palestinesi sono trattati con due pesi e due misure. (segue) (Cae)