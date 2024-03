Venezuela: la figlia minore dell'ex presidente Chavez nominata direttrice dell'ente parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosinés Chavez, figlia minore dell'ex presidente del Venezuela Hugo, è stata nominata oggi presidente dell'Istituto nazionale dei parchi (Inparques). Lo ha riferito il ministro per l'Ecosocialismo, nonché presidente uscente dell'agenzia, Josue Lorca, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Questa mattina molto presto abbiamo sostenuto una emotiva riunione con Rosinés Chavez e tutto il direttivo di Inparques per consegnare formalmente la presidenza di questa importante istituzione che vigila sulla protezione e la cura degli spazi naturali", ha scritto Lorca. Una scelta compiuta per "dare continuità a una gestione umanista, naturalista, animalista ed ecosocialista". Sottratta ai riflettori per diversi mesi, non pubblicava messaggi sul profilo sociale di Twitter (poi X) dal 2022, Rosa Inés, quarta figlia del defunto presidente, era tornata in pubblico il 5 marzo, leggendo una lettera idealmente dedicata al padre in occasione dell'undicesimo anniversario della morte. (Vec)