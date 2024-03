Tim: pubblicata documentazione lista Cda uscente in vista rinnovo Consiglio amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea del 23 aprile 2024, chiamata, tra l’altro, al rinnovo del Consiglio di amministrazione, la società ha messo a disposizione in data odierna, con le modalità di legge, il fascicolo contenente la documentazione relativa ai candidati e la relazione sul processo seguito per la formazione della lista proposta dal Consiglio uscente. E' quanto si legge in una nota di Tim. Con l’occasione, si rende noto che il calendario societario 2024, precedentemente pubblicato, è stato modificato per prevedere che l’informativa finanziaria al 31 marzo 2024 venga approvata nella riunione consiliare del prossimo 29 maggio.(Com)