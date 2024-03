Imprese: Iveco, accordo con Mutares per trasferimento proprietà Magirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco group e Mutares, una holding di investimento specializzata in operazioni di turnaround, hanno raggiunto un accordo vincolante per il trasferimento della proprietà di Magirus GmbH e delle sue controllate operanti nel settore del firefighting. E' quanto si legge in una nota di Iveco. Magirus produce e vende veicoli e attrezzature specializzate, impiegando più di 1.300 dipendenti in Germania, Italia, Francia e Austria. Nel 2023 - continua la nota -, Magirus ha contribuito ai ricavi di Iveco group per circa due punti percentuali, registrando un adjusted Ebit negativo di 35 milioni di euro. Subordinatamente all’ottenimento delle consuete autorizzazioni di legge, si prevede che l’operazione sia completata non oltre gennaio 2025, entro un lasso di tempo che consentirà una transizione ordinata, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. A seguito del trasferimento, i risultati di Iveco group subiranno un impatto pari circa -115 milioni di euro nel primo trimestre 2024. Questo effetto negativo una tantum sarà escluso da tutte le metriche adjusted. (segue) (Com)