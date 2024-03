Imprese: Iveco, accordo con Mutares per trasferimento proprietà Magirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Magirus uscirà dal perimetro di Iveco group e proseguirà in piena autonomia la propria strada verso il futuro del business firefighting - prosegue la nota -. Nella sua nuova configurazione proprietaria, sarà più flessibile e agile nel cogliere le opportunità di business, e potrà intraprendere un cammino rinnovato, stabile e sano. Si apre così un nuovo capitolo nella lunga storia del marchio, che potrà competere in modo ancora più efficace ed efficiente nel suo specifico mercato. Mutares è una holding di private equity quotata in borsa con headquarters a Monaco e uffici ad Amsterdam, Francoforte, Helsinki, Londra, Madrid, Milano, Parigi, Shanghai, Stoccolma, Vienna e Varsavia, specializzata nella valorizzazione di imprese di media dimensione con significativo potenziale di sviluppo operativo. (segue) (Com)