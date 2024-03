Haiti: Blinken, consiglio di transizione sarà operativo nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che il Consiglio presidenziale annunciato dal premier dimissionario di Haiti, Ariel Henry, che dovrà organizzare una transizione verso nuove elezioni nel Paese, sarà insediato e operativo nei prossimi giorni. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando alla stampa dopo un bilaterale a Washington con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. “Il presidente del Kenya, William Ruto, ha confermato che il suo Paese è pronto a guidare una missione multinazionale di sicurezza che aiuterà le autorità di Haiti a riprendere il controllo del territorio, non appena il nuovo consiglio presidenziale sarà insediato: riteniamo che ciò possa avvenire entro i prossimi due giorni”, ha detto il capo della diplomazia statunitense, aggiungendo che la sofferenza della popolazione di Haiti deve finire. “Serve un sistema politico stabile, così che il Paese possa funzionare in maniera democratica; serve assistenza umanitaria e finanziaria, per rilanciare l’economia; e soprattutto servono adeguati livelli di sicurezza, che al momento sono estremamente bassi a causa delle organizzazioni criminali, che controllano diverse infrastrutture e parte della capitale”, ha concluso.(Was)