Codice strada: Pd, grave bocciatura emendamento per obbligo sensori su mezzi pesanti

23 luglio 2021

- "Oggi in Aula è stato bocciato l'emendamento del Codice della strada che prevedeva l'obbligo di sensori d'allarme sui mezzi pesanti. Si tratta di una gravissima occasione persa da parte della maggioranza, che avrebbe incrementato la sicurezza nelle nostre strade. Il ministro Matteo Salvini parla di sicurezza, ma un intervento come questo, assolutamente ragionevole che andava nella direzione di salvare la vita a centinaia di persone che ogni anno muoiono a causa di impatti con mezzi pesanti sprovvisti di sensore di allarme, è stata respinto, cosa già avvenuto in commissione Trasporti". Lo ha dichiarato il deputato democratico, Federico Gianassi, che ha presentato la proposta emendativa sostenuta dal suo gruppo parlamentare. (segue) (Rin)