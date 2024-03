Ue-Usa: Borrell vede Blinken a Washington, confronto su Medio Oriente, Ucraina, Haiti e Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell ha incontrato a Washington il Segretario di Stato americano, Antony Blinken. A quanto si legge in una nota del Servizio europeo per l'Azione esterna (Seae), nel corso dell'incontro sono stati affrontati i temi della situazione in Medio Oriente, dell'Ucraina, di Haiti e del Venezuela, nonché le priorità comuni in materia di politica estera e di sicurezza. Borrell ha sottolineato la necessità di un'assistenza militare maggiore, più rapida e sostenuta all'Ucraina e ha elogiato gli Stati Uniti per la loro ultima decisione di fornire ulteriori aiuti militari, sottolineando che "la vittoria dell'Ucraina dipende dal mantenimento del nostro forte legame transatlantico", si legge nella nota. (segue) (Beb)