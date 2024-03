© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri partiti come il Pd e il Movimento cinque stelle hanno votato a favore - ha aggiunto Bonetti -. Con loro anche Italia viva, e mi ha stupito che abbia votato a favore su una direttiva così fortemente sbilanciata sul green ideologico. Noi su questo siamo stati molto pragmatici, votando contro non perché non crediamo nella transizione ecologica, ma proprio perché questa direttiva non la farà". (Rin)