Brasile: Pirelli annuncia investimenti pari a 37 milioni di euro in zona industriale di San Paolo

- L'azienda italiana Pirelli ha annunciato oggi investimenti di 200 milioni di reais (circa 37 milioni di euro) nel suo polo industriale situato a Campinas (Stato di San Paolo), in Brasile. Le risorse saranno utilizzate per l'apertura di laboratori di prova per lo sviluppo di nuove tecnologie e di un nuovo magazzino logistico, creando 250 nuovi posti di lavoro, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Il polo di Campinas viene confermato come "il centro nevralgico" delle attività dell'azienda in America Latina "non solo in termini di capacità produttiva di pneumatici, ma anche come centro di tecnologia e innovazione", secondo Cesar Alarcon, amministratore delegato di Pirelli nella regione, riportato da "O Globo". Parte dell'investimento verrà utilizzato per costruire un magazzino con capacità di stoccaggio fino a 800.000 pneumatici, permettendo di fare 5.000 viaggi di camion in meno per trasportarli, riducendo le emissioni di diossido di carbonio nell'ambiente. (segue) (Brs)