Mar Rosso: colloqui segreti Usa-Iran in Oman per fermare attacchi Houthi

- Le autorità statunitensi hanno organizzato colloqui segreti con le controparti iraniane in Oman, lo scorso gennaio, per tentare di “convincere” Teheran ad utilizzare la propria influenza per porre fine agli attacchi delle milizie yemenite Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Fonti anonime hanno riferito al “Financial Times” che ai colloqui ha partecipato una delegazione Usa guidata dal coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk, e dall’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran, Abram Paley. La rappresentanza iraniana è stata invece guidata dal viceministro degli Esteri, Ali Bagheri Kani. Secondo le fonti, le parti non avrebbero interagito direttamente, utilizzando i rappresentanti del governo omanita come intermediari. (Was)