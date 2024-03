Mit: viceministro Rixi incontra omologo cipriota Hadjimanolis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Edoardo Rixi, ha incontrato il suo omologo cipriota, Marina Hadjimanolis, a Genova, a margine dell'evento Clia European summit 2024. E' quanto si legge in una nota. Al centro dell'incontro la situazione sull'Ets marittimo e la crisi del mar Rosso. Il rischio di delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea delle rotte di trasporto marittimo di merci, più volte segnalato dall'Italia durante il negoziato a Bruxelles, è più concreto di quanto previsto. Un tema su cui è necessaria una discussione urgente sui correttivi che l'esecutivo Ue dovrà adottare. Le tensioni geopolitiche dovrebbero avere un alto livello di priorità nell'agenda dei trasporti dell'Unione. Sugli attacchi perpetrati dagli Houthi nel mar Rosso - continua la nota - sono state rappresentate le preoccupazioni dei rispettivi Paesi. Le tariffe di trasporto non solo sono aumentate in modo significativo sulle rotte Asia-Europa, ma anche su altre rotte, come Asia-Nord America. Un tema a cui è stato deciso di dedicare la riunione ministeriale dei Trasporti del G7, a Milano. (segue) (Com)