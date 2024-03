© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, partecipa all’evento organizzato dalla Cisl dal titolo “La sanità del Lazio oltre l’emergenza:al centro le persone e il lavoro. Spazio eventi Cisl in via Palermo 10 a Roma (ore 9:30)- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, viene intervistato in diretta nella trasmissione “Un giorno da pecora”. Diretta su Rai Radio 1 (ore 13:30)- Convegno, a cura del Dipartimento Scuola della presidenza provinciale Fratelli d'Italia di Roma, dal titolo "Donne e servizi 0-6 anni". Interverrà a conclusione l'assessore ai servizi sociali della Regione Lazio Massimiliano Maselli che porterà un saluto e si soffermerà sul tema della governance dei servizi. Sala Tevere della Giunta regionale del Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 15:30) (segue) (Rer)