G7: Marcegaglia a "Nova", gruppo Business importante per coinvolgere Paesi del sud - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Business 7 (B7) ha un ruolo importante a livello di coordinamento industriale all’interno del G7, ma deve saper coinvolgere anche i Paesi che non ne fanno parte, in particolare in Africa e nel sud globale, con l’obiettivo di trasferire tecnologie e sostenere lo sviluppo di competenze locali. Così Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria ed attuale presidente del B7 in un commento rilasciato ad “Agenzia Nova” a margine del B7 di Verona. “Saper portare investimenti e sviluppo di quadri regolatori oltre l’area del G7 permette di far sviluppare competenze locali, senza le quali non vi è reale crescita. Con questi Paesi serve una cooperazione vera, fatta di joint venture e progetti comuni”, ha detto Marcegaglia. (Res)