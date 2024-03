Decreto elezioni: Martella (Pd), Lega isolata e maggioranza divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega è isolata e la maggioranza divisa. Con queste parole il senatore e segretario del Partito democratico del Veneto, Andrea Martella, ha commentato il voto del Senato sull'emendamento al decreto Elezioni che voleva togliere il limite dei mandati. "Il voto del Senato sull'emendamento che voleva togliere il limite dei mandati per i governatori delle Regioni, il salva Zaia, ha dimostrato che la Lega è isolata e che la maggioranza di governo è divisa - ha affermato Martella -. Non è possibile cambiare le regole della nostra democrazia per rispondere ad esigenze legate ai destini personali. E il limite dei mandati per le cariche elette direttamente dai cittadini è uno dei principi su cui si basano gli equilibri delle nostre istituzioni e il loro buon funzionamento. Sarebbe stata davvero una forzatura consentire a Zaia, di fatto, l'ulteriore, quarto, mandato". (Rev)