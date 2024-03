G7: Urso a colloquio con ministro canadese Innovazione Champagne, focus su materie critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riunione ministeriale del G7 Industria di domani a Verona, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato il ministro canadese dell'Innovazione, della Scienza e dell'Industria, François-Philippe Champagne. Lo riferisce su X lo stesso Urso, precisando che il confronto si è focalizzato su temi di interesse comune, in prospettiva del prossimo passaggio di consegne della presidenza del G7 con il Canada, che succederà all’Italia nel 2025. "Vogliamo rafforzare sempre di più la collaborazione in settori strategici come le tecnologie emergenti, i semiconduttori, nel manifatturiero, nella scienza della vita e nello Spazio", scrive il ministro, aggiungendo che nelle prospettive a breve termine c'è anche quella di "creare un gruppo di lavoro sull’approvvigionamento delle materie prime critiche, che sia Italia sia Canada considerano strategico per lo sviluppo industriale nel futuro".(Res)