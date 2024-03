Agroenergie: Giansanti (Confagricoltura), integrare produzione agricola ed energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuare a gestire l'emergenza non ci porterà lontano. Abbiamo bisogno di un modello efficiente ed integrato per salvaguardare la produttività e l'ambiente. L'Europa propone una strategia, che non approviamo, per abbattere le emissioni entro il 2050. Non contestiamo gli obiettivi, ma le modalità. Noi agricoltori abbiamo già gli strumenti per combattere gli effetti del cambiamento climatico: agricoltura 4.0, smart e precision farming". Lo ha detto oggi Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, nella parte conclusiva di "Think negative - L'agricoltura Carbon Negative per produrre di più consumando di meno", iniziativa del Cib - Consorzio italiano biogas, che si sta svolgendo a Roma, al Salone delle Fontane. (segue) (Rin)