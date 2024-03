Agroenergie: Giansanti (Confagricoltura), integrare produzione agricola ed energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Politica agricola comune non è un sussidio, ma un incentivo alla produttività, per dare ai consumatori un cibo sano, di qualità e in quantità adeguate - ha proseguito Giansanti -. Ancora ieri il Parlamento europeo a Strasburgo ci ha equiparato alle grandi imprese inquinanti. Noi agricoltori subiamo il problema e anzi cerchiamo ogni giorno delle soluzioni perché il nostro lavoro si fonda sulla tutela della natura. Operiamo in un mercato globale. L'integrazione tra produzione agricola e di agroenergie rappresenta un modello efficiente che rimette al centro la competitività tutelando l'ambiente. Produciamo energia, decarbonizziamo, coltiviamo riducendo l'impronta ambientale. Tutto questo rientra nella figura dell'agricoltore di oggi. Il made in Italy sostenibile, grazie alle agroenergie, é ancora più attrattivo del made in Italy e basta". (segue) (Rin)