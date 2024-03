Agroenergie: Giansanti (Confagricoltura), integrare produzione agricola ed energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le eccellenze agricole italiane sono innumerevoli. Tutte filiere di grande valore. Abbiamo però bisogno di supporto per abbattere i costi. Per questo le rinnovabili sono fondamentali. In questo senso il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sta facendo molto - ha aggiunto Giansanti -. Incrementare le energie rinnovabili, abbattere il carico burocratico che ci soffoca. Solo cosi il made in Italy può crescere ulteriormente. Ora è importante che venga definita la tariffa del biogas per proseguire nella produzione. C'è un tema di infrastrutture e sviluppo digitale da implementare. Integrare la produzione energetica con la produzione agricola ci aiuta a creare dei distretti di sostenibilità nei nostri territori. Circolarità totale e impatto zero: ecco il modello agricolo del futuro, abbiamo già tutto in casa. Ora tocca ai ministri sostenerci". (Rin)