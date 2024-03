Fisco: Leo, rateizzazione e sanzioni in linea con Ue per non gravare troppo su contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto riscossione, approvato dal Consiglio dei ministri e ora all'esame del Parlamento, "abbiamo previsto, per tendere una mano ai contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà, la possibilità di rateizzare, oltre alle 72 rate che oggi sono previste, a 86 rate per il biennio 2025-2026, a 96 per il biennio 2027-2028, e addirittura a 108 rate dal 2029 al 2030". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel corso della puntata di "Cinque minuti" che andrà in onda questa sera su Rai Uno. Il governo ha poi "introdotto delle misure volte ad allinearci all'Europa in tema di sanzioni e per non gravare eccessivamente sui contribuenti", ha aggiunto Leo, spiegando che "per un inadempimento Iva andiamo dal 120 al 240 per cento, mentre in Europa ci si ferma al 60 per cento". (Rin)