Ue: Coldiretti, bene clausola salvaguardia con +283 per cento import grano ucraino

- L'estensione della clausola di salvaguardia alle importazioni di cereali come il grano e il mais dall'Ucraina è importante per contribuire fermare le speculazioni che stanno destabilizzando il mercato europeo, ferma restando la necessità di continuare a sostenere il Paese sotto l'aggressione russa. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione del voto dell'Europarlamento sulle misure commerciali autonome (Atm) nate per facilitare le esportazioni dall'Ucraina verso l'Unione europea attraverso le cosiddette "corsie di solidarietà". Un voto che risponde alle richieste avanzate dalla Coldiretti che aveva scritto lettere agli eurodeputati. La clausola di salvaguardia è stata peraltro estesa anche al miele. Come periodo di riferimento medio della quantità di importazioni oltre la quale farla scattare è stato inserito accanto al 2022 anche il 2021, come richiesto da Coldiretti, pur se resta la criticità di voler prendere in esame nel computo anche al 2023 (quindi il triennio). (segue) (Rin)