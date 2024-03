Ue: Coldiretti, bene clausola salvaguardia con +283 per cento import grano ucraino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle stime fornite dalla commissione Ue tale liberalizzazione delle esportazioni verso i Paesi dell'Unione ha consentito l'arrivo di circa il 60 per cento dei prodotti agricoli ucraini dall'inizio della guerra, secondo il Centro Studi Divulga. Se da un lato queste misure hanno alleggerito le pressioni per l'Ucraina, dall'altro le consistenti esportazioni di cereali verso l'Ue hanno contribuito ad alimentare le preoccupazioni sui prezzi, creando delle distorsioni all'interno del mercato comunitario, in particolare per quello agricolo. Basti dire che grazie anche alle agevolazioni gli arrivi in Italia di grano tenero ucraino per il pane sono quadruplicati (+283 per cento) nel 2023 rispetto al 2021, prima dell'inizio della guerra, arrivando a quota 470 milioni di chili, secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat. Ma anche le importazioni di mais sono aumentate a tripla cifra (+134 per cento), arrivando oltre quota 1,8 miliardi di chili. Un impatto sulle quotazioni dei prodotti agricoli che va a sommarsi a quello scatenato dall'aggressione russa sui costi di produzione per le imprese agricole del vecchio continente, con l'indice dei prezzi medi dell'energia della Banca Mondiale che ha segnato nel 2023 una crescita del 103 per cento rispetto a prima del conflitto, mentre il gas naturale è aumentato del 126 per cento, secondo un'analisi del Centro studi Divulga. Discorso analogo anche per le quotazioni dei fertilizzanti, cresciute del 106 per cento con picchi rilevanti dei prezzi medi annui del 204 per cento per il fosfato biammonico, del 230 per cento per l'urea e del 290 per cento per il cloruro di potassio. (segue) (Rin)