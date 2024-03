Ue: Parlamento rinnova agevolazioni commerciali a Moldova e chiede modifiche per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato il rinnovo di un anno delle misure di liberalizzazione commerciale per la Moldova e ha modificato la proposta sul rinnovo delle misure relative all'Ucraina, che adesso dovranno essere approvate dalla commissione per il commercio internazionale (Inta) dell'Eurocamera, prima di poter essere negoziate con il Consiglio dell'Ue. Il voto sulla modifica del testo riguardante l'Ucraina è stato approvato con 347 voti a favore, 117 contrari e 99 astensioni. La legislazione, spiega un nota dell'Eurocamera, conferisce alla Commissione il potere di intervenire rapidamente e di imporre tutte le misure necessarie in caso di perturbazioni significative del mercato dell'Ue o dei mercati di uno o più Paesi dell'Ue a causa delle importazioni ucraine, compreso un blocco di emergenza per i prodotti agricoli particolarmente sensibili. I deputati hanno quindi votato per modificare la proposta della Commissione al fine di includere prodotti più sensibili e una data di riferimento più ampia per il calcolo dei volumi medi. (segue) (Beb)