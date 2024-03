Ue: Parlamento rinnova agevolazioni commerciali a Moldova e chiede modifiche per l'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di liberalizzazione, ricorda la nota del Parlamento europeo, sono subordinate al rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani, dello Stato di diritto e degli sforzi costanti nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. In una votazione separata, il Parlamento ha poi approvato, con 459 voti a favore, 65 contrari e 57 astensioni, la sospensione per un altro anno di tutti i rimanenti dazi sulle importazioni dalla Moldova. "L'aggressione militare illegale della Russia contro l'Ucraina ha colpito duramente anche la Repubblica di Moldova, che dipende fortemente dalle vie di transito e dalle infrastrutture ucraine per le proprie esportazioni. Le misure di liberalizzazione del commercio hanno permesso alla Moldova di riorientare parte del suo commercio con il resto del mondo attraverso l'Ue", specifica il Parlamento europeo in una nota. (segue) (Beb)