Farnesina: il ministro Tajani incontra i Sindacati rappresentativi del personale

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi i responsabili delle sigle sindacali del personale della Farnesina. Lo riferisce una nota della Farnesina. Incontro che si inserisce nel quadro di un dialogo costante, volto ad ascoltare le istanze sindacali e a fare il punto sugli impegni assunti dal Governo per potenziare le risorse al servizio della nostra politica estera, con al centro la formazione e il riconoscimento delle professionalità. "Il capitale umano è il bene più prezioso della Farnesina", ha sottolineato Tajani, "d'intesa con il ministro Zangrillo, intendiamo rafforzare ulteriormente le iniziative di formazione continua per tutto il nostro personale, in servizio a Roma e all'estero". Inoltre, ha proseguito il Vicepremier, "con la firma del nuovo contratto collettivo integrativo delle aree funzionali, vogliamo dare il giusto riconoscimento alle competenze professionali dei dipendenti, anche attraverso la costituzione della nuova Area delle Elevate Professionalità, a cui si accederà con una rigorosa selezione interna, sia tramite futuri concorsi". Quanto agli organici, dopo anni in cui l'amministrazione ha dovuto far fronte a un drastico calo del personale, il ministro Tajani ha illustrato quanto fatto sul piano delle assunzioni delle varie categorie di personale (circa 750 unità già in servizio e 1900 al termine dei concorsi in programma). Nuovo personale qualificato da destinare principalmente alle Sedi estere, in grave carenza di risorse, specie dinanzi alla crescente domanda di Italia che si registra ovunque. "Un risultato importante, ha concluso Tajani, conseguito con il contributo costruttivo delle sigle sindacali e delle forze parlamentari che potrà assicurare servizi sempre migliori e più efficienti a cittadini e imprese".(Com)