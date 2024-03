Copasir: prosegue missione in Israele e Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nel corso dei primi due giorni della missione in Israele e nei Territori palestinesi, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha incontrato a Tel Aviv il direttore del Mossad, David Barnea, e il direttore dello Shin Bet, Ronem Bar, nonché il capo dell’Unità di cooperazione internazionale dell’Idf, Efraim Defrin, con cui ha avuto modo di confrontarsi sulla situazione a Gaza. E' quanto si legge in una nota. In serata, il Comitato ha avuto poi un primo scambio di vedute con l’onorevole Boaz Bismuth in rappresentanza della commissione Esteri e Difesa della Knesset. Oggi a Gerusalemme il Copasir ha incontrato il presidente della Knesset, Amir Ohana, e la commissione Esteri e Difesa della Knesset rappresentata, oltre che dall’onorevole Bismuth per il Likud, dai deputati Elazar Stern e Sharon Nir, in rappresentanza anche di partiti di opposizione all’attuale governo isrealiano. Nel corso degli incontri alla Knesset, sono state affrontate le questioni relative alla situazione a Gaza, la questione degli aiuti umanitari, gli eventuali assetti per la fase che seguirà la fine delle ostilità, la soluzione dei due popoli-due Stati, la situazione in Cisgiordania e la possibilità di allargare gli accordi di Abramo anche ad altri Paesi. (segue) (Com)