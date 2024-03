Copasir: prosegue missione in Israele e Territori palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato - continua la nota - ha incontrato presso il ministero degli Esteri le responsabili delle Unità Europa, affari strategici e ricerche e studi con cui ha avuto un proficuo scambio sulle implicazioni di politica estera dell’attuale crisi a Gaza. Il Comitato ha quindi incontrato le famiglie degli ostaggi catturati da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre. Domani il Copasir si recherà a Ramallah per incontrare i responsabili delle agenzie di sicurezza palestinesi e il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Mohammed Shtayyeh. Nel pomeriggio, prima di fare rientro in Italia, il Comitato visiterà infine i luoghi dell’attacco di Hamas del 7 ottobre. (Com)