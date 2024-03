Sicurezza: Iezzi (Lega), grazie a Piantedosi 156 militari in più a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'ottimo lavoro del ministro Piantedosi in arrivo 156 militari in più a Milano per rafforzare il contingente impiegato nell'operazione 'Strade Sicure'". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Igor Iezzi. 100 di questi operatori "presidieranno le stazioni ferroviarie, con pattugliamenti sia a piedi che in auto. Gli altri 56 amplieranno i servizi di vigilanza dinamica. Per la Lega la sicurezza della città meneghina è una priorità, a differenza di altri", conclude.(Com)