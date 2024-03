Sicurezza: Molteni, bene incremento unità "Strade sicure" a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con ulteriori 156 militari individuati per la città di Milano quale pacchetto di rinforzo alle già dislocate 651 unità di personale dell'operazione "Strade sicure", in arrivo nelle prossime settimane, "il Viminale da un concreto segnale alla cittadinanza milanese di presidio del territorio e di forte volontà di contrasto ad ogni forma di illegalità". Lo ha dichiarato Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno. "Con un totale di oltre 800 militari - ha proseguito -, confermiamo l'attenzione e la sensibilità a rafforzare ogni forma di controllo del territorio e di presidio delle stazioni, così da migliorare la qualità della vita dei cittadini milanesi. La sicurezza si conferma una priorità del governo e del ministro Piantedosi, precodizione anche per lo sviluppo e la crescita della città metropolitana di Milano e della sua spiccata vocazione economica e turistica". "L'attenzione per la Lombardia e il suo capoluogo continuerà, così da garantire il senso di comunità e la coesione sociale", ha concluso. (Rin)