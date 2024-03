Spagna: Istituto cultura presenta mostra Materia sonora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione di Arcomadrid 2024, la grande fiera del contemporaneo nella capitale spagnola, l’Istituto italiano di cultura di Madrid (Iic) ha inaugurato la mostra Materia sonora, presentando per la prima volta all’estero una collettiva dedicata all’arte sonora italiana contemporanea. All’inaugurazione, svoltasi sabato 9 marzo, oltre alla direttrice dell’Iic di Madrid, hanno partecipato l’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, la direttrice di Arco, Maribel López, galleristi e professionisti del settore che hanno manifestato grande apprezzamento per il percorso espositivo e per gli artisti, anch’essi presenti all’evento. (segue) (Com)