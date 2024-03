Spagna: Istituto cultura presenta mostra Materia sonora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata come pratica sperimentale - con radici che risalgono all’avanguardia futurista -, l’arte sonora si sta sempre più imponendo come forma espressiva artistica contemporanea per la straordinaria vitalità, la continua ricerca, l’interrelazione con le nuove tecnologie e per la dimensione “avvolgente” dell’ascolto, che immerge lo spettatore in un flusso continuo, provocando nuove percezioni sensoriali.A cura del collettivo Sonro, Materia Sonora esplora quest’espressione attraverso il lavoro di artiste e artisti italiani attivi negli ultimi quindici anni, appartenenti a generazioni diverse, affiancando nomi rappresentati da gallerie storiche a percorsi indipendenti, tracciando così una prima e significativa ricognizione su una scena italiana molto attiva ma finora non formalizzata. (segue) (Com)