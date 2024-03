Spagna: Istituto cultura presenta mostra Materia sonora (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tratto comune degli artisti in mostra è l’uso del suono per scolpire lo spazio: il percorso espositivo unisce installazioni imponenti a opere site-specific, appositamente studiate per dialogare con gli spazi seicenteschi dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. “Siamo molto orgogliosi di presentare per la prima volta all’estero una mostra di arte sonora italiana contemporanea, proprio qui a Madrid, nei suggestivi spazi del nostro Istituto che, in alcuni casi, hanno ispirato la creazione delle opere in esposizione” - ha dichiarato la direttrice Marialuisa Pappalardo - “Da sempre, l’Iic di Madrid è particolarmente attento alle nuove tendenze artistiche e alle nuove contaminazioni dell’arte contemporanea. In questo caso, le nostre sale si riempiono di arte sonora, un’arte sempre in movimento la cui vitalità risiede proprio nella natura sfuggente, immateriale e trasversale del suono”. (Com)