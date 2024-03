© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione del torneo internazionale Master di Volley e Beach volley - IVVA Veteran Volleyball Tournament 2024, in programma a Milano dall'11 al 15 giugno. Intervengono: l'assessora allo Sport Martina Riva; il presidente di Powervolley Milano Lucio Fusaro; l'ambassador ed ex capitano della Nazionale Italiana Volley Franco Bertoli; l'ex giocatore ora chirurgo vascolare all'ospedale Niguarda dott. Pierantonio Rimoldi e il direttore tecnico di IVVA Tournament Italy '24 Memo Grosso.Palazzo Marino, sala Brigida (ore 12:30)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi interviene alla terza edizione di "eQua", appuntamento nazionale organizzato dalla direzione nazionale dell'Arci, dall'Arci Lombardia e dall'Arci di Milano con la partecipazione dei circoli Arci della provincia di Milano, dedicato alla lotta alle disuguaglianze locali e globali, alla difesa e promozione dei diritti sociali, alla diffusione di una cultura solidale.Base, via Bergognone, 34 (ore 17)REGIONEL'assessore al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi interviene al convegno "Kick off meeting- Life NatConnect2030".Palazzo Lombardia, sala Marco Biagi (ore 9:30)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini e il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia firmano il Protocollo d'intesa per la realizzazione di iniziative e attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e a sostenere le specifiche competenze in materia. Sono presenti i vertici delle Forze di Polizia e i Prefetti della Regione Lombardia.Prefettura di Milano (ore 10)Gli assessori Francesca Caruso (Cultura) e Paolo Franco (Casa e housing sociale) effettuano una visita istituzionale al Complesso romanico di Almenno San Salvatore (BG). Tre le tappe in programma: Complesso religioso della Madonna del Castello, Chiesa di San Giorgio, Chiesa di Santa Maria della Consolazione meglio conosciuta come Chiesa di San Nicola. Sarà presente anche Roberto Facchinetti, presidente della Comunità montana Valle Imagna.via Madonna del Castello, 7 Almenno San Salvatore/Bg (ore 10:30).L'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, fa tappa a Lecco per un incontro nell'ambito del tour "La Lombardia delle Comunità energetiche rinnovabili". La sede di Monza e Brianza partecipa in videocollegamento.Utr Lecco corso Promessi Sposi, 132 Lecco (ore 10:30)l'Assessore al Welfare, Guido Bertolaso incontrera gli stakeholder del territorio bergamasco. Intervengono anche il direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Marzo Cozzoli, il Direttore generale di ATS Bergamo, Massimo Giupponi, il Direttore generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati, e il Direttore generale dell'ASST Bergamo Ovest, Giovanni Palazzo.Ospedale Papa Giovanni XXIII, foyer dell'Auditorium "Lucio Parenzan", (ore 12 punto stampa)L'assessore all'Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi conclude i lavori, all'Istituto universitario di studi superiori, di "Un viaggio tra le eccellenze". Partecipano, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza Ruggero Invernizzi e il rettore dello Iuss Riccardo Pietrabissa.Iuss, piazza della Vittoria, 15 Pavia (ore 14)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, interviene all'incontro pubblico tra i giovani autori del libro "È ancora possibile una buona politica?" e i consiglieri regionali lombardi.Palazzo Pirelli, sala Pirelli (ore 18)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi coordina i lavori del convegno "La memoria storica di Milano negli anni di piombo".Palazzo Pirelli, sala Gonfalone (ore 18)VARIEIn occasione della Giornata Internazionale della Matematica (o Pi greco Day) il dipartimento di Matematica "Federica Enrigues" dell'Università Statale di Milanoorganizza L'esperimento dell'ago di Buffon per l'approssimazione di Pi greco.Università Statale, Via Golgi, 19; Via Celoria, 20; Via Saldini, 50; Via Festa del Perdono, 3 (ore 11)Inaugurazione del nuovo centro medico di Bianalisi all'interno dell'Aeroporto di Milano LinatePiano arrivi, ingresso porta 8 vicino M4 (ore 12)Capital Markets Update di EniCentro Ricerche Eni, Via Felice Maritano 26 San Donato Milanese (ore 12)Presentazione di Milano Unica delle Tendenze Autunno/Inverno 2025-26 Mu FamilyGarage 21, via Archimede 26, Milano (ore 14)"Assolombarda Awards" promosso dall’Associazione per celebrare l’eccellenza delle imprese e premiare i progetti innovativi promossi da realtà imprenditoriali che si sono distinte in questo ultimo anno. Intervengono, tra gli altri: il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia.Teatro Lirico (ore 18)Milan longevity summit Riscrivere il tempo - Scienza e Miti nella corsa alla Longevità. Intervengono, tra gli altri: Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e patrimonio immobiliare del Comune di Milano; Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente Meet Digital Culture CenterUniversità Bocconi, aula Franceschi, via Sarfatti, 25 (ore 18)Convegno "Perché diciamo no all'autonomia differenziata e al premierato elettivo" organizzato da Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche Lombardia. Intervengono, tra gli altri, il capogruppo dei senatori Peppe De Cristofaro; il consigliere regionale lombardo Avs Onorio Rosati; il deputato Filiberto Zaratti capogruppo Avs commissione affari costituzionali di Montecitorio; il senatore Alessandro Alfieri Pd; la senatrice Alessandra Maiorino M5S.Fabbrica del Vapore, via Procaccini 5 (ore 18) (Rem)