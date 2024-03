Sanità: M5s, unica priorità Meloni è fare regali al privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La premier Meloni ha avuto il coraggio di dichiarare che la sanità ha rappresentato una priorità per il suo governo in legge di bilancio e ha ripetuto per l'ennesima volta la favola del finto record di risorse. In particolare, secondo la Presidente del Consiglio, l'attenzione del suo esecutivo è andata alle liste d'attesa. Peccato che la realtà smentisca completamente le pietose bugie di Meloni. L'unica priorità di questo governo, in legge di bilancio, è stata quella di aumentare le risorse destinate alla sanità privata, prendendo a pesci in faccia il personale medico e sanitario con un rinnovo del contratto largamente insufficiente e con la costante minaccia di tagli alle pensioni o di allungamento dell'età pensionabile". Lo scrivono, in una nota congiunta, i parlamentari del Movimento cinque stelle della commissione Affari sociali di Camera e Senato. (segue) (Com)