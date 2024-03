Lega: oggi conferenza organizzativa a Roma, Bordoni "partito c'è e sarà determinante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande partecipazione alla prima conferenza organizzativa della Lega nel Lazio. Lo riferisce una nota del partito. "Un momento per definire ruoli e competenze, con le nomine dei nuovi responsabili dei dipartimenti regionali del partito, e fare il punto con amministratori locali, consiglieri e rappresentati delle istituzioni in vista dei prossimi appuntamenti sul territorio", si legge nella nota. "La Lega - dichiara il segretario del partito nel Lazio, Davide Bordoni - continua a strutturarsi per rafforzare la sua presenza sul territorio. I prossimi mesi si preannunciano ricchi di iniziative con militanti e sostenitori nelle piazze della Capitale, nei mercati, tra la gente, come la Lega ha sempre fatto per dare voce alle comunità. Noi ci siamo, siamo continuamente a lavoro per dare soluzioni e idee in grado di risolvere le questioni più critiche. Sono certo - conclude Bordoni - che il nostro partito sarà determinante nei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle europee e dalle amministrative in regione". (Rer)