Gaza: Blinken, aiuti aumentano ma non è abbastanza, Israele deve fare di più

- La comunità internazionale sta rafforzando la consegna di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, ma l’assistenza non è ancora sufficiente. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando alla stampa dopo un bilaterale con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. “Israele deve aprire nuovi punti di accesso e mantenerli aperti, per garantire una distribuzione adeguata e sostenibile degli aiuti: inoltre, le capacità ai valichi già attivi va rafforzata, soprattutto a Kerem Shalom dove si può fare di più”, ha detto, sottolineato la necessità di allentare le restrizioni “non necessarie” sui prodotti che possono entrare nell’enclave. Il capo della diplomazia statunitense ha anche ribadito l’importanza di garantire che gli aiuti arrivino a chi ne ha effettivamente bisogno, attraverso un maggiore coordinamento con le Nazioni Unite e con le altre organizzazioni umanitarie. “La popolazione civile palestinese vive nella disperazione e nell’insicurezza, e per questo motivo spesso si vedono veri e propri assalti ai camion che arrivano con gli aiuti: un flusso costante e sostenibile rafforzerà la fiducia dei civili”, ha concluso. (Was)