Gaza: Blinken, proposta per cessate il fuoco sul tavolo, Hamas deve solo accettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è “sul tavolo in questo momento: Hamas deve solo accettarla, se vogliono davvero porre fine alla sofferenza che loro stessi hanno provocato”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando alla stampa dopo un bilaterale con l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. “Continuiamo a lavorare ogni giorno con le autorità di Egitto e Qatar, per cercare di concordare un cessate il fuoco cruciale per la liberazione degli ostaggi, per il rafforzamento dell’assistenza umanitaria e per porre le basi per una pace duratura”, ha concluso. (Was)