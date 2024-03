Russia: Lavrov, Paesi colpiti da sanzioni occidentali rafforzano la loro cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi colpiti dalle sanzioni occidentali "rafforzano la loro cooperazione sulla scena internazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo al Consiglio di amministrazione di un fondo per la diplomazia pubblica di Aleksandr Gorchakov. "Una particolare attenzione sulla scena internazionale è rivolta al riavvicinamento delle posizioni e all'interazione di quegli Stati che sono già stati vittime della guerra delle sanzioni da parte dell'Occidente. Questa è un'alleanza piuttosto seria di persone che la pensano allo stesso modo", ha detto Lavrov. Il funzionario si è detto sicuro che presto questi Stati "diranno la loro autorevole parola". Il ministro ha ribadito che "la reazione inadeguata e isterica dell'Occidente al rafforzamento delle posizioni della Russia" e "alla operazione speciale in Ucraina ha accelerato la formazione di un mondo multipolare". Secondo Lavrov, lo dimostra, tra l'altro, il passaggio di diversi Paesi all'uso di valute internazionali negli scambi commerciali. "In generale, questo stimola la creazione di meccanismi di interazione interbancaria al di fuori del controllo occidentale, l'emergere di nuovi corridoi di trasporto internazionali, la creazione di catene di produzione alternative e molto altro ancora", ha concluso Lavrov. (Rum)