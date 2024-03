Germania: direttore intelligence su "talpa" della Russia, "enorme catastrofe" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", Kahl è apparso "scosso" durante la testimonianza, non ha menzionato per nome Linke né lo ha mai guardato, seppure l'imputato fosse "a soli sei metri distanza". Il direttore del Bnd ha esposto le conseguenze della fuga di informazioni riservate dell'agenzia, acquisite dalla "talpa" e trasmesse a Mosca utilizzando Eller come corriere. Tra l'altro, si tratta di dati sui sistemi d'arma occidentali forniti all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Eller ha confessato di aver consegnato il materiale a Mosca durante incontri con agenti del Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l'agenzia di intelligence interna della Russia. A seguito della scoperta della "talpa", secondo quanto dichiarato da Kahl, il Bnd ha subito una diminuzione del volume delle informazioni fornite dai servizi partner. Come evidenzia "Handelsblatt", questo materiale è essenziale affinché le agenzie di intelligence siano in grado di scongiurare le minacce. (segue) (Geb)