Germania: direttore intelligence su "talpa" della Russia, "enorme catastrofe" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kahl ha osservato che il deflusso di dati dal Bnd è stato limitato e di breve durata, ma il danno causato da Linke all'agenzia è stato "immenso". Il servizio ha cercato a tutti i livelli di ripristinare la fiducia perduta tra i partner. A tal fine, Kahl ha discusso con i direttori delle agenzie alleate, pur non precisando di quali si tratti. Per sua stessa ammissione, Eller è riuscito a entrare nella sede del Bnd a Berlino dove ha fotografato del materiale classificato che ha poi trasportato a Mosca. Ciò è stato reso possibile dalle lacune nel sistema di sicurezza del servizio, che non ha effettuato controlli sui bagagli né sui cellulari dei propri dipendenti. Kahl ha motivato questa falla con una regolamentazione introdotta "a scapito della sicurezza". Per il direttore del Bnd, queste "sciatterie" sono state ora eliminate. (Geb)