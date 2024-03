Giustizia: Nordio, da alcuni esponenti opposizione grave travisamento mie parole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'esponente dell'esecutivo aggiunge: "I dati parlano da soli: sul tema degli investimenti e delle risorse previste in bilancio per il funzionamento del sistema giudiziario, penitenziario, minorile e di comunità, si segnala che rispetto al 2021, sono aumentati, anche grazie al Pnrr, di circa 2,25 miliardi di euro - pari a circa il 25 per cento - gli stanziamenti complessivi del Ministero per l'anno 2024. Basta confrontare i bilanci di previsione degli ultimi quattro anni per verificarne l'incremento: 8,98 miliardi di euro dell'anno 2021; 10,19 miliardi di euro dell'anno 2022; 11,07 miliardi di euro dell'anno 2023 e 11,23 miliardi di euro dell'anno 2024".