- La sanità “è una delle priorità che avevamo, in particolare lo smaltimento delle liste d’attesa che è una questione che vide tutti impegnati a lavorare per migliorare una situazione complessa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Toscana. (Rin)