Lazio: Droghei (Pd), approvato variazione bilancio su taglio tasse e fondi Tpl Roma

- Oggi nel corso della votazione per la variazione di bilancio "è stato approvato un odg che ho presentato, sottoscritto dai colleghi Valeriani, Ciarla, Leodori, Battisti e Califano, che chiede di rendere strutturale il fondo taglia tasse - riduzione della pressione fiscale per le famiglie del Lazio che proprio oggi abbiamo portato a casa dopo una lunga battaglia dall'opposizione condivisa con le sigle sindacali - e il reintegro nel minore tempo possibile del fondo del trasporto pubblico locale di Roma". Lo scrive in una nota Emanuela Droghei, vicepresidente commissione bilancio della Regione Lazio e coordinatrice della Segreteria Pd Roma. (Com)