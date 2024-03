Siria: Borrell, conflitto continua, non dimenticarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Siria non va dimenticato. È quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Oggi ricorrono tredici anni da quando le proteste pacifiche iniziate in tutta la Siria sono state brutalmente represse dal regime di Assad, provocando un conflitto che continua ancora oggi. Questo conflitto irrisolto non deve essere dimenticato. Resta una crisi che ha conseguenze terribili per il popolo siriano e un impatto destabilizzante sulla regione", si legge nella dichiarazione. "L'Unione europea ribadisce il suo appello a favore di una soluzione politica sostenibile e globale per la Siria, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come unica via percorribile e sostiene i continui sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Geir Pedersen, per far progredire tutti gli aspetti di questa risoluzione", continua Borrell. (segue) (Beb)