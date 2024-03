Siria: Borrell, conflitto continua, non dimenticarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insistiamo sulla necessità che Damasco tenga fede agli obblighi previsti dalla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e chiediamo la ripresa urgente del Comitato costituzionale, che non si riunisce dal 2022. Un'intera generazione di giovani siriani ha conosciuto il proprio Paese solo nel conflitto, che ha causato oltre 400 mila vittime e ha privato milioni di siriani delle loro case, con 6,6 milioni di rifugiati registrati all'estero e altri 6,8 milioni di sfollati in Siria", ha aggiunto. "In questo contesto, l'Unione europea accoglie con favore la recente creazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di una nuova istituzione indipendente sulle persone scomparse ed è pronta a sostenerla", ha proseguito. (segue) (Beb)