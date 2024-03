Siria: Borrell, conflitto continua, non dimenticarlo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti umani e le gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse da tutte le parti, in particolare dal regime siriano e dai suoi alleati. L'Unione europea e i suoi Stati membri restano il principale donatore per il popolo siriano, avendo mobilitato oltre 30 miliardi di euro dal 2011. L'Unione europea sta organizzando l'ottava Conferenza di Bruxelles sul 'sostegno al futuro della Siria e della regione', che si terrà il 30 aprile e il 27 maggio 2024, e che rimane essenziale per generare gli impegni dei donatori per l'assistenza ai siriani e alle comunità che li ospitano, per riaffermare l'impegno della comunità internazionale per una transizione politica in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e per impegnarsi con la società civile siriana", ha concluso Borrell. (Beb)